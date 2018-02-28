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В сети появилось фото арсенала казанского стрелка

Сегодня, 12:19

В Сети показали фотоснимок арсенала погибшего стрелка из Казани. Мужчина был неадекватен в поведении, так как некоторое время употреблял спиртное с психотропами.

Согласно фотоподборке, которую предоставили сотрудники СК Казани, стало понятно, что стрелок из Казани действительно ранее готовился к своему поступку, обеспечив себя надежным арсеналом. Очень вероятно, что стрельба в многоэтажке на Авангардной стала первым его спецзаданием.

Пользователи увидели многочисленный арсенал казанского стрелка, который действительно мог произвести впечатление на окружающих. Здесь были и охотничьи ружья, пистолеты и многое другое. В процессе стрельбы были ранены два человека, также погиб сотрудник полиции, у которого остались жена и малолетние дети. Как сообщили стражи порядка, мужчина погиб при задержании. К тому же стало ясно, что стрелок принимал психотропы вместе с водкой, поэтому и был способен на неадекватное поведение.


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