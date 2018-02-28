В Челябинске пьяные депутаты подрались из-за кепки с президентом

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Челябинского депутата избил другой депутат из-за кепки. Кирилл Чиглинцев, депутат-единоросс из Челябинска, заявил, что его избил его сопартиец Сергей Шумаков вместе со своим помощником.

Чиглинцев обратился в полицию с заявлением, что вечером 22 февраля, накануне дня "Защитника Отечества", в ресторане «Сухуми» его избили несколько человек. Как сообщает сам депутат, драка началась из-за его шутки по поводу кепки с изображением Владимира Владимировича Путина, которая была надета на Шумакова. Чиглинцев сказал, что это "прикольная" кепка, за что помощник депутата Шумакова ударил его. После этого Чиглинцева, по его заявлению начали избивать несколько человек, среди которых был и сам Шумаков.

Сейчас челябинские правоохранительные органы проводят проверку по заявлению депутата. Однако сам Чиглинцев заявил, что относится к этой ситуации с юмором, несмотря на то, что у него болит тело.

Сергей Шумаков сказал, что в драке он не участвовал. Кроме этого, Шумаков заявил, что этой драки вообще не было.