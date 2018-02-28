В Ростове наглый автомобилист брызнул перцовым баллончиком в салон маршрутки

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Вечером 27 февраля на пересечении улицы Волкова и проспекта Космонавтов в Ростове произошло необычное ДТП. Автомобилист на легковушке марки Hundai брызнул в лицо перцовым баллончиком обогнавшему его водителю маршрутки №65-МТ, в результате чего пострадали и ни в чем не повинные пассажиры.

Скандальный инцидент произошел в Ростове около 19:30. На пересечении улицы Волкова и проспекта Космонавтов водитель городского микроавтобуса №65-МТ обогнал автомобилиста на легковушке Hundai. У последнего маневр маршрутчика вызвал неадекватную реакцию. Наглый участник дорожного движения попытался подрезать обидчика, получив в ответ порцию крепкого мата. Позднее парень на Hundai и вовсе заблокировал проезд микроавтобусу, вышел из машины и брызнул перцовым баллончиком в лицо маршрутчику. Как итог, помимо шофера, пострадали и ни в чем не повинные пассажиры.

Ориентировку на охамевшего автомобилиста и его транспортное средство свидетели ДТП в Ростове сообщили правоохранителям.