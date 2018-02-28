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В Благовещенске с автовоза "уронили" иномарку

Сегодня, 11:25

По сообщениям очевидцев из Благовещенска, на Новотроицком шоссе с автовоза «уронили» автомобиль. Как заявили свидетели, автомобиль марки Isuzu Bighorn сорвался с автовоза во время выгрузки.

Однако, несмотря на быстро появившиеся в сети Интернет фотографии происшествия, сотрудники ГИБДД заявили, что им никакие сообщения по этому поводу не поступали. В компании, которая занимается транспортировкой автомобилей, также ничего не сообщили.

Владелец пострадавшей иномарки пока не установлен, однако ожидается, что в скором времени он обратится в управление ГИБДД по Благовещенску. Тогда сотрудникам правоохранительных органов и придется выяснять, что произошло на самом деле и кто в этом виноват.


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