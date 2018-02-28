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Блогер из Дагестана рассказала об агрессивном нападении москвички

Сегодня, 11:14

Популярный видеоблогер из Дагестана Мадина Басаева рассказала подписчикам дикую историю, как в Москве на нее напала местная жительница и жестоко избила под одобрительные возгласы очевидцев. Поводом для агрессии послужила восточная красота Мадины.

Басаева поделилась с подписчиками своей обидой лишь после того, как немного пришла в себя. Тем не менее, девушка в своем видео обращении несколько раз срывается и начинает плакать. По словам блогера, она спокойно стояла в очереди на автобус, а затем, когда транспорт подъехал, молодая, ярко одетая москвичка сначала толкнула ее, а затем повернулась и начала избивать. Басаева от неожиданности пропустила несколько сильных ударов по лицу.

Некоторые пользователи повели себя некорректно, предположив, что таким образом Мадина, использует чувство жалости к себе, чтобы увеличить число подписчиков. Кстати, и до этого на аккаунт Басаевой было подписано 180 тысяч пользователей. Большинство комментаторов выразили сочувствие и попросили блогера описать обидчицу, чтобы найти ее и наказать.


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