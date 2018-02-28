Труп мужчины полгода пролежал в подвале московской многоэтажки

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В Москве работники коммунальных служб обнаружили страшную находку в подвале многоэтажного дома. Под трубами на бетонном полу лежал полуразложившийся труп мужчины, умершего не менее полугода назад.

На место происшествия прибыла оперативная группа и бригада судмедэкспертов. По предварительным данным, умершему мужчине было не более 45 лет. Состояние его одежды не позволяет пока судить о социальном статусе. Никаких документов у погибшего не было. На данный момент эксперты не обнаружили на теле явных следов криминального характера.

Как сообщают жители дома, неприятный запах из подвала они ощущали давно, однако затем он пропал. Подвальное помещение было заперто навесным замком. Правоохранители выдвинули версию о том, что мужчина, попав в подвал, не смог самостоятельно из него выбраться. Следствие продолжается. Помещение обработано дезинфицирующим раствором.