На Кубани на глазах у семьи поезд сбил насмерть женщину

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На Кубани продолжается расследование обстоятельств гибели человека на железнодорожной колеи. На глазах у мужа и ребенка поезд сбил насмерть женщину. Машинист подавал сигнал, но семья и-за спешки проигнорировала правила безопасности.

На Кубани около станции Староминской произошло ДТП с участием железнодорожного состава. По информации следствия, происшествие случилось из-за несоблюдения правил безопасности на переходе через колеи. Семья из трех человек, опаздывая на поезд домой в Республику Коми, торопилась и приняла решение «быстро» перебежать железнодорожные пути.

Пассажирский поезд «Москва-Анапа» подал сигнал о приближении, однако женщина не смогла избежать столкновения с составом. В результате на глазах у семьи ее сбил насмерть поезд. Информацию сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.