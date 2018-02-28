Депутат ЗС Красноярского края сообщил о нападении сущностей Сатаны

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Депутат Законодательного собрания Красноярского края стал объектом нападения сатанинских сущностей. Об этом он самостоятельно сообщил в социальной сети и даже опубликовал видео по этому поводу.

Обозреватели социального ресурса увидели интересное видео, на котором видно человека, достаточно схожего с одним из депутатов Заксобрания Красноярского края, который делиться подробностями того, как его чуть не убили сатанинские сущности. Сюжет был снят в январе текущего года. По словам депутата, покушались на его жизни трое сущностей нечеловеческого образа, ростом около 1,5 метра. Все они были последователями сатанинского сектанства.

Ему поступило предложение стать одним из участников секты, также сразу было предложено и руководящую должность адъютанта. После категорического отказа депутата намеревались убить. Имело место нападение в квартире неизвестных с ножами и пистолетами. Весь рассказ был адресован к сотруднику полиции.