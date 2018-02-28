В Казахстане на курорте трагически погибла девочка-подросток

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В Казахстане на одном из курортов трагически погибла девочка подросткового возраста. Туристка 27 февраля каталась на тюбинге по склону горы и не смогла вовремя скоординировать правильно движение, после чего разбилась насмерть.

Курорт Нуртау в Казахстане временно прекратил свою деятельность по поводу проверки со стороны правоохранительных органов республики. Дело в том, что 27 февраля там трагически оборвалась жизнь одной из туристок. Девочка подросткового возраста отправилась на горнолыжный склон вместе с друзьями кататься на тюбинге. Работники курорта предупреждали, что это не хорошая затея, так как проводить катания со склона опасно для жизни.

Туристам предложили для этой цели специальную трассу, подготовленную для такого развлечения. Но молодые люди проигнорировали и все же поднялись на склон. В результате спуска на тюбинге девочка потеряла управление и разбилась насмерть.