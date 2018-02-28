Следственный комитет рассказал о подробностях перестрелки в Казани

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В следственном комитете раскрыли подробности перестрелки в Казани. Погиб работник Росгвардии, оставив жену и троих детей. Об этом стало известно от пресс-службы в управлении ведомства по республике Татарстан.

"Как стало известно, семье 38-летнего погибшего мужчины окажут нужную помощь. "Умерший 1979 года рождения. Мне известно, что у него остались дети и жена. Он работает в органах около двенадцати лет", - рассказали в управлении Росгвардии Татарстана.

По предыстории, 27 февраля 36-летний пьяный мужчина открыл огонь из ружья в подъезде одного из жилых домов. По некоторым данным, он пришёл к супруге, которая находилась у своего брата. В попытке попасть в квартиру, где находились ещё и дети, злоумышленник начал палить из оружия в область входной двери. После открыл перестрелку в сторону страж порядка. В данной потасовке получили ранения два сотрудника полиции, один из них погиб на месте. Кроме этого нарушитель порядка ранил случайного прохожего.