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На пожаре в Кинешме погибли два человека

Сегодня, 00:20

Пожар в общежитии в Кинешме унес жизни двоих пострадавших жильцов. Огонь уничтожил имущество в комнате, площадью 12 квадратных метров.

 За процессом ликвидации пожара в общежитии Кинешмы наблюдал сам мэр Александр Пахолков. Возгорание произошло 27 февраля вечером. Источником возгорания стала комната № 8 в городском общежитии. Причина пожара пока неизвестна. В настоящий момент пожарники продолжают работать.

По официальным данным, от пожара в общежитии Кинешмы погибли двое жильцов. Люди задохнулись угаром. Как только огонь остановят спасатели, в комнате проведут специальную экспертизу и станет известна точная причина возгорания. Пока что информация по факту минимальная.


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