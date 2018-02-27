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В Ростовской области бездомные собаки загрызли пенсионера и овчарку

Вчера, 23:50

В Ростовской области бездомные собаки загрызли пенсионера после того, как мужчина пытался защитить свою овчарку. Погибшему было 60 лет, он принял смерть, став своеобразным щитом для любимца и друга, который также потерял жизнь.

 Как стало известно из слов родственников погибшего, мужчина пошел с овчаркой на прогулку 27 февраля. На территории садового кооператива четвероногого друга окружили несколько бездомных собак, началась драка между псами. Любящий хозяин пытался отогнать нападающих, но в какой-то момент удар был перенесен на него.

Свора фактически одновременно набросилась на мужчину, не оставив ему последнего шанса. Все же пенсионер сумел отбиться, но был ранен. Ползком он почти добрался к дому, но резко скончался. Соседи, которые подбежали, удостоверились в смерти своего односельчанина.

Собака также погибла от ран и укусов. Хотя после вскрытия тела мужчины стало ясно, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца, которую мог спровоцировать шок.


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