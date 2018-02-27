Умер Герой СССР Юрий Курлин

Вчера, 23:20

Герой Советского Союза и знаменитый летчик-испытатель Юрий Курлин умер 27 февраля в возрасте 89 лет. Об этом сообщила администрация «ГП Антонов».

Юрий Курлин прожил на Земле достойную жизнь. За свое время существования он немало вложил в развитие авиации. Работая на должности летчика-инструктора, он налетал 16716 часов из которых почти семь тысяч ушло на испытания. В 1985 году он смог установить рекорд и поднять в воздух груз весом 1000 килограмм на высоту почти 12000 метров. До этого мастер авиации установил четыре рекорда по полетам на высоте.

Все эти достижения совпали как раз на один год. Курлин проработал на нынешнем ГП «Антонов» 36 лет, начиная с 1958 года, придя на производство выпускником авиационного ВУЗа. В 1994 году его карьера летчика завершилась, но Юрий не попрощался со спортом. Он активно занимался плаваньем, стрельбой, баскетболом. 27 февраля, в возрасте 89 лет Юрий Курлин ушел из жизни.