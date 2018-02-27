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В Казани неизвестный открыл стрельбу в многоэтажке, есть жертвы

Вчера, 22:42

В Казани неизвестный злоумышленник организовал стрельбу просто в многоэтажном доме. Есть погибшие и раненные. 

 Из достоверного источника стало известно, что мужчина стрелял сам на лестнице многоэтажного дома, который расположен по улице Авангардной. В качестве своего оружия, он использовал охотничье ружье. Мужчина жил в этом доме, есть показания соседей, что он зарекомендовал себя, как семейный дебошир, часто выпивал алкоголь. Так произошло и в этот раз. Первые выстрелы услышали жители третьего и четвертого этажа. После этого они вызвали участкового, который поспешил на помощь.

В итоге стрельбы в Казани было ранено двое человек, также есть погибший. В число пострадавших попал и сам сотрудник полиции, который получил пулю в ногу. Люди в подъезде говорят, что на двери одной из квартир видно следы от пуль, а соседи продолжают слышать выстрелы от испуга.


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