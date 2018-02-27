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Женщина из Владимира чуть не утонула в фекалиях из-за коммунальщиков

Вчера, 21:20

Квартира жительницы Владимира оказалась затоплена фекалиями и канализационными отходами. Главной причиной стал сбой в работе городского «Владимирводоканала» при очистке центрального стока вод.

 Коммунальная авария произошла еще в прошлом году, но женщина, квартиру которой затопило канализационными фекалиями и сточными водами, подала иск на МУП «Владимирводоканал». Она требовала полностью возместить материальный ущерб, который был нанесен ее имуществу. Согласно показаниям пострадавшей, в день ЧП сотрудники «Владимирводоканала» проводили очистку центральной канализации, которая расположена рядом с жилым домом.

Вероятно, что в процессе произошли сбои и труба, по которой проходили отходы, лопнула и врезалась в окно квартиры. В итоге вся кухня и коридор оказались затопленными фекалиями и сточной водой. Согласно решению суда, женщина должна была получить от предприятия назначенную выплату. Но администрация организации не согласилась с таким вердиктом и подала его на обжалование. Финал также не был изменен – руководству все равно придется оплатить пострадавшей расходы.


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