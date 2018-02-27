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Во Владимире осудили 5 горожанок за продажу опасных "худящих" таблеток

Вчера, 21:43

Во Владимире осудили 5 горожанок, которые продавали опасные таблетки для похудения.

 В Октябрьском районном суде во Владимире состоялось заседание по делу пяти горожанок, которых признали виновными в незаконном обороте опасными сильнодействующими препаратами в крупных размерах.

Было установлено, что женщина из Владимира создала преступную группу, в которую вовлекла 4-х горожанок 30-35 лет. Женщины незаконно продавали средства для похудения, в состав которых входил сильнодействующий препарат «сибутрамин». Они покупали средство для похудения в Интернете, и продавали его покупателям лично, либо высылали по почте.

Установлено, что с мая 2014 года по май 2017 года, подсудимые продали 6 крупных партий. Свою вину обвиняемые полностью признали, и раскаялись в содеянном преступлении.

Организатор преступной группы получила 4,5 года условно, с 3,5 годами испытательного срока. Остальные преступницы были осуждены условно на сроки от 3 до 3,5 лет, с назначением испытательного срока от 2,5 до 3 лет. Смягчающим обстоятельством стало наличие у каждой из женщин малолетних детей. Помимо этого, осужденным запрещено менять постоянное места жительства, необходимо ежемесячно проходить регистрацию в специальном органе, осуществляющем контроль за условно осужденными.


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