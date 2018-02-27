В Архангельске в трехкомнатной квартире жили 14 погорельцев

Вчера, 22:00

В Архангельске 14 человек, включая семьи погорельцев и их родственников, проживали в одной квартире.

В Архангельске решили проблему семьи погорельцев, которые после того, как потеряли свой дом при пожаре на улице Пограничной, проживали в одной квартире со своей родственницей. В итоге, в трехкомнатной квартире месились сразу 14 человек.

В таких ужасных условиях они проживали с 31 января, что было связано с проблемами при получении маневренного жилья. Дело в том, что дети из пострадавшей семьи не были прописаны в сгоревшей при пожаре квартире, в связи с чем не было возможности документально подтвердить их бедственное положение.

Однако к счастью для них, данная проблема решилась, и им предоставили квартиру в том же многоэтажном доме, где они сейчас временно проживают. Погорельцы переселятся туда в ближайшие дни, после чего начнутся работы по восстановлению пострадавшего жилища.