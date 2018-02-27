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Пьяный лифтёр погиб от падения с 18 этажа на крышу лифта

Вчера, 20:02

Находясь в нетрезвом состоянии лифтёр упал с 18 этажа на крышу лифта и погиб на месте. Кабина находилась на высоте 4 этажа.

Об этом стало известно от государственной комисси труда Нижегородской области. Как сообщают источники, в середине осени 54-летний работник находился на дежурстве в машинном отделении в одном из домов на улице Пролетарской. По завершению рабочего дня охранник жилого дома заметил, что лифтёр забыл сдать ключи от помещения. Поднявшись на 18 этаж, он увидел, что дверь в машинный отсек закрыта, но работника-лифтёра нигде не было. Родственники заявили, что домой он ещё не пришёл. В результате была вызвана аварийная организация лифтовой службы. Она выяснила, что на крыше кабины лифта лежит тело мужчины. Госинспекция полагает несколько причин инцидента. Скорее всего мужчина пьяным вышел в шахту лифта.

ООО "Лифтсервис" было оштрафоввано на 220 тысяч рублей. Материалы данного дела направлены в прокуратуру.


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