В Воронеже женщина попала под суд за кредит под 905% годовых

Вчера, 19:24

В Воронеже женщина попала под суд за взятый кредит под 905% годовых. Горожанка взяла микрозайм размером 5000 рублей сроком на один месяц. Дневная процентная ставка составляла 2,5%.

Жительница Воронежа не выплатила накопившуюся задолженность, в результате чего финансовая организация подала на должницу в суд. Истец требовал взыскать с женщины денежные средства, составляющие основной долг, а это 5000 рублей, далее проценты, набежавшие за это время по условиям договора в размере 20000 рублей, а также пеня за несоблюдение условий договора. Общая сумма взыскания составила 24000 рублей, а это практически в пять раз превышает сумму, которую заёмщица брала в кредит.

Дело рассмотрели в районном суде. Требования финансовой компании были удовлетворены, но не полностью. С женщины смогли взыскать процент за пользование займом (3700 рублей), а также 450 рублей в качестве процентов использования займа до весны позапрошлого года.