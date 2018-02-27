В Волгоградской области два вандала вывернули и подожгли крест с могилы

Вчера, 18:51

В Волгоградской области два вандала вывернули, а затем подожгли деревянный крест с могилы мужчины.

К правоохранителям обратилась 55-летняя женщина из Урюпинского района, которая заявила, что пропал крест на могиле ее отца. Выяснилось, что это совершили два местных жителя 19 лет.

Причиной данного злодеяния стала скука. Приятели вывернули крест на могиле мужчины на местном кладбище, после чего отнесли его к себе во двор, где сожгли ради забавы.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело за повреждение надмогильных конструкций группой лиц по предварительному сговору. Молодые преступники свою вину полностью признали. Вскоре состоится суд, где злоумышленников могут приговорить к колонии сроком до 5 лет.