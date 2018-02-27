VistaNews.ru


В Тамбове внутри коллектора нашли сгнивший череп мужчины

Вчера, 18:45

Внутри канализационного коллектора на территории Тамбова обнаружены останки мужчины. Череп и кости с одеждой покойного нашли внутри стока возле школы №24. Полиция обратилась к общественности за помощью.

 Пресс-служба УМВД по Тамбовской области поставила в известность жителей Тамбова и области о том, что еще в мае прошлого года, возле городской школы «24 внутри коллектора теплотрассы были найдены останки человека. Четко сохранился череп и некоторые кости. Были и элементы непрогнившей от давности одежды. Все найденное было изъято в присутствии понятых и отправлено на экспертизу.

Параллельно следователи возбудили уголовное дело по факту совершенного убийства. Эксперты сообщили пока что немногое, но это касается личности убитого. При жизни это был мужчина 50-65 лет, он на момент гибели был одет в темные брюки и свитер из трикотажа, из верхней одежды – светлая куртка. Сотрудники полиции обратились к неравнодушным жителям Таганрога, возможно кто-то разыскивает пропавших или имеет какие-то сведения о покойном.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.