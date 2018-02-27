В Тамбове внутри коллектора нашли сгнивший череп мужчины

Вчера, 18:45

Внутри канализационного коллектора на территории Тамбова обнаружены останки мужчины. Череп и кости с одеждой покойного нашли внутри стока возле школы №24. Полиция обратилась к общественности за помощью.

Пресс-служба УМВД по Тамбовской области поставила в известность жителей Тамбова и области о том, что еще в мае прошлого года, возле городской школы «24 внутри коллектора теплотрассы были найдены останки человека. Четко сохранился череп и некоторые кости. Были и элементы непрогнившей от давности одежды. Все найденное было изъято в присутствии понятых и отправлено на экспертизу.

Параллельно следователи возбудили уголовное дело по факту совершенного убийства. Эксперты сообщили пока что немногое, но это касается личности убитого. При жизни это был мужчина 50-65 лет, он на момент гибели был одет в темные брюки и свитер из трикотажа, из верхней одежды – светлая куртка. Сотрудники полиции обратились к неравнодушным жителям Таганрога, возможно кто-то разыскивает пропавших или имеет какие-то сведения о покойном.