В Таганроге по городу ездит иномарка с мертвой собакой

Вчера, 18:33

Жители Таганрога были достаточно удивлены, когда по улицам города ехала иномарка с мертвой собакой под бампером. В социальной сети активисты и зоозащитники устроили дискуссию.

В Таганроге автолюбитель на дороге совершил наезд на собаку. Тем не менее, мужчина не удосужился остановиться и посмотреть, почему его транспорт сопровождают странные взгляды людей. Дело в том, что при ударе автомашины и животного произошел казус. Тело собаки застряло между бампером внизу и корпусом иномарки.

С кабины его никак не видно, даже в зеркало это проблематично. Если бы водитель после наезда остановился и посмотрел, что творится, он увидел бы, что катается по дороге на машине с мертвой собакой спереди.

Со стороны это выглядело шоком. Зоозащитники Таганрога расценили, как неадекватный поступок.