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В Брянске прибывший на заседание судья забыл облачиться в мантию

Вчера, 18:00

В Брянске прибывший на заседание мировой судья позабыл облачиться в свою мантию. Это случилось в заведении, обслуживающем Бежицкий судебный район.

 Там Фемида должна была рассмотреть дело о совершении административного правонарушения. Данный факт уже очень заинтересовал местных посетителей Сети.

Судья Тарасов, который допустил данный проступок, дал пояснения. Согласно им, он не мог прийти на заседание суда в мантии, поскольку накануне отдал её в ателье, чтобы там её подремонтировали.

Коллегией судей по данному факту уже проведено совещание. В итоге они решили, что их коллега пренебрёг использованием символа госвласти. Следовательно, его действия носят признаки, свидетельствующие о дисциплинарном проступке.

Коллегия приняла решение, объявить Тарасову, в связи с данным случаем, замечание.


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