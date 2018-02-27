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Блогер Бужанский прокомментировал поведение русофобки Ларисы Ницой

Вчера, 17:58

Лариса Ницой, которая заявила о себе, как об истинной украинской патриотке, получила ответ относительно неприемлемости русскоязычных граждан вокруг себя и на Украине вообще. На ее идеи ответил блогер Макс Бужанский.

 По словам Бужанского Лариса Ницой просто весьма не занятый делом человек, литератор. Он посоветовал женщине больше уделять внимания своей работе, а не предвзято относиться к окружающим ее людям. Причина такого русофобизма, по мнению блогера, возникла от запредельного невнимания к особе Ницой, как творческой личности. Именно от этого, писательница приходит в ярость. Ведь В Киеве и других регионах полно людей, которые разговаривают по-русски. Это совершенно не означает, что они не принадлежат украинцам.

Граждане живут и чтят украинские законы, уважают традиции, признают родной язык в официальных учреждениях, ведут документы на нем. Но говорить между собой они вполне могут хоть на русском или даже китайском языке. Русскоязычные жители Украины полностью соблюдают традиции государства, ходят на работу, но им дела нет к Ницой, что ее и разъярило.


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