Организатор кокаиновых поставок заявлял о близости к спецслужбам

Вчера, 17:55

Организатор кокаиновых поставок в РФ из Аргентины ранее заявлял о своей близости к сотрудникам спецслужб. Андрей Ковальчук, считающийся главным подозреваемым в этом деле, ранее сообщал, что для него не было преград при посещении посольства России в Буэнос-Айресе.

Также мужчина неоднократно хвастался перед собеседниками наличием «серьёзных» связей в спецслужбах. Некоторые источники из центрального аппарата МВД РФ подтверждают данную информацию.

Знакомство Ковальчука с работником посольства Али Абьяновым произошло несколько лет назад. Оно состоялось в Москве на территории посольства Германии в РФ.

Абьянов и двое других злоумышленников, организовавших масштабную перевозку кокаина, арестованы в Москве 14 декабря. Ни один из них своей вины не признаёт.

Подозреваемые утверждают, что, действительно, ждали груз из Аргентины. Однако, им должен был быть кофе, а не наркотики.

У следствия есть подозрения, что к данному резонансному делу может быть причастным Иван Близнюк, служащий в аргентинской полиции, и механик посольства РФ Александр Чикало.

Также ряд источников сообщают, что в деле «всплывал» Олег Воробьёв. Так зовут первого секретаря посольства РФ в Аргентине. Однако, не исключено, что это просто однофамилец.