В Улан-Удэ в квартире заживо сгорел мужчина

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В Улан-Удэ в одной из арендованных квартир живьём сгорел мужчина. Инцидет имел место накануне днём по улице Советской, 6. Воспламенилась квартира второго этажа барачного вида.

В момент прибытия первого подразделения подъезд был сильно задымлён, тем не менее, жители дома самостоятельно покинули свои жилища. В результате ликвидации пожара был обнаружено тело арендатора квартиры. На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности погибшего. По некоторым данным, мужчина в момент пожара попросту спал. Кроме этого, сообщается, что в ходе пожара повредился пол в квартире и некотрое постельное бельё. Предварительной причиной возгорания является несоблюдение правил безопасности при пользовании бытовыми электроприборами.