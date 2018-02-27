VistaNews.ru


В Улан-Удэ в квартире заживо сгорел мужчина

Сегодня, 12:37

В Улан-Удэ в одной из арендованных квартир живьём сгорел мужчина. Инцидет имел место накануне днём по улице Советской, 6. Воспламенилась квартира второго этажа барачного вида.

В момент прибытия первого подразделения подъезд был сильно задымлён, тем не менее, жители дома самостоятельно покинули свои жилища. В результате ликвидации пожара был обнаружено тело арендатора квартиры. На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности погибшего. По некоторым данным, мужчина в момент пожара попросту спал. Кроме этого, сообщается, что в ходе пожара повредился пол в квартире и некотрое постельное бельё. Предварительной причиной возгорания является несоблюдение правил безопасности при пользовании бытовыми электроприборами.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.