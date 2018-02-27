VistaNews.ru


В Москве полиция изъяла у мужчины львёнка после жалоб на фотоссесии

Сегодня, 12:13

В Москве полиция изъяла у мужчины 2-месячного львёнка после жалобы на фотосессии с животными. У бывшего владельца хищника не было на него документов, и он сдавал его в аренду.

В пресс-службе московского ГУ МВД РФ сообщили, что о данном факте стало известно со слов людей, которые нашли в интернете объявление о фотоссесиях с дикими кошками и котами. Люди пожаловались на это в Росприроднадзор. В итоге правоохранители успешно провели на северо-западе Москвы операцию по задержанию мужчины. Он пришёл на встречу с 2-месячным львёнком в переноске.

Когда полиция попросила мужчину показать на животное документы, он не смог. Поэтому львёнка отобрали и отдали на передержку. Сейчас специальные сотрудники проводят ряд административных расследований по данному факту. Что касается животного, то за ним пока что присматривают ветеринары.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.