В Москве полиция изъяла у мужчины львёнка после жалоб на фотоссесии

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В Москве полиция изъяла у мужчины 2-месячного львёнка после жалобы на фотосессии с животными. У бывшего владельца хищника не было на него документов, и он сдавал его в аренду.

В пресс-службе московского ГУ МВД РФ сообщили, что о данном факте стало известно со слов людей, которые нашли в интернете объявление о фотоссесиях с дикими кошками и котами. Люди пожаловались на это в Росприроднадзор. В итоге правоохранители успешно провели на северо-западе Москвы операцию по задержанию мужчины. Он пришёл на встречу с 2-месячным львёнком в переноске.

Когда полиция попросила мужчину показать на животное документы, он не смог. Поэтому львёнка отобрали и отдали на передержку. Сейчас специальные сотрудники проводят ряд административных расследований по данному факту. Что касается животного, то за ним пока что присматривают ветеринары.