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Женщина получила 300 тысяч рублей за оторванную руку

Сегодня, 10:29

Женщине получила 300 тысяч рублей за оторванную руку. Такую сумму выплатил обвиняемый в качестве извинения и компенсации.

Женщина согласилась на прекращение уголовного делопроизводства, а это значит примирение двух сторон. Данный несчастный случай имел место в населённом пункте Бабаево летом 2017 года. Тогда 30-летняя работница по причине ошибки в работе с шипорезным станком пострадала с последствиями ампутации части её руки. Как полагается, в данном инциденте был обвинён директор лесопромышленной организации, так как 38-летний бизнесмен пострадавшую допустил к работам без какого-либо обучения.


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