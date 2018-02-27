В Тюмени медики спасли отравившегося хлоркой ребенка

Сегодня, 09:53

В Департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили факт оказания помощи 2-летнему мальчику. Медики службы скорой помощи оперативно помогли отравившемуся хлоркой ребенку.

В Тюмени удалось спасти 2-летнего мальчика с признаками отравления химическими веществами из числа бытовой химии. По словам матери пострадавшего ребенка, малыш остался без присмотра в ванной на пару минут. Его внимание привлекли прессованные белые таблеточки, очень похожие на аскорбинку.

Ребенок, взявши в рот химию, выплюнул и смог маме показать, что съел, после того как начал испытывать трудности дыхания от удушливого кашля. По факту ребенку оказали помощь жизни и здоровью малыша угрозы нет. А родителям медработники напоминают о технике безопасности в доме для детей.