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В Ростове окровавленный лебедь шокировал посетителей парка

Сегодня, 08:33

В Ростове-на-Дону посетители парка Октябрьской революции были шокированы видом окровавленного лебедя, который стоял на льду, пока его стая плавала в специально прорубленной полынье. Видеоролик с несчастной птицей был выложен в Сеть и получил широкое обсуждение пользователей.

Большинство ростовчан склонялись к мысли, что на птицу совершили нападение бездомные граждане, намеревавшиеся его съесть. Другая часть пользователей настаивала на версии о хулиганах, которые стреляли в птицу из травматического или пневматического оружия. Как бы там не было, но внимание общественности было привлечено и ветеринары не пройдут мимо этого события.

Позднее к обсуждению инцидента подключился человек, назвавшийся работником парка. Он заявил, что птицу уже обследовали специалисты и определили, что лебедь просто порезался о кромку льда. Теперь пернатому обитателю пруда уже оказана необходимая медицинская помощь. После выздоровления птица сможет, как и раньше, радовать жителей Ростова-на-Дону. Некоторые участники обсуждения не поверили в эту версию, напомнив, что прецеденты с убийством лебедей уже случались.


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