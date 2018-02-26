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СК Твери проверит причины рокового опоздания скорой к пациентке

Вчера, 23:27

В Твери женщина так и не дождалась приезда скорой. После вызова медработников неотложной помощи прошло около трех часов, и пациентка скончалась.

 Сотрудники СК проверяют причины такого смертоносного опоздания. По данным регионального управления СК РФ стало известно, что оперативники принялись выяснять причины опоздания кареты скорой помощи. Ведь пациентка оформила вызов неотложки сразу, как только почувствовала себя плохо. Машина с медиками приехала только спустя три часа. Они как раз установили и смерть больной. По результатам вскрытия, которое провели медицинские эксперты, причиной смерти женщины из Твери стала левожелудочковая недостаточность.

Накануне смерти, пациентка почувствовала, что у нее подымается давление и вызвала скорую. Приехавшие специалисты ввели раствор магнезии для нормализации гипертонии, и уехали. Но на утро пациентке снова стало очень плохо. Она жаловалась на боль внутри грудной клетки, в области сердца. Снова обратившись в скорую, она стала ждать спасителей. Но машина прибыла слишком поздно – больная умерла.


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