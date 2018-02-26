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В Перми женщина загорелась во время молитвы

Вчера, 22:48

Пенсионерка во время молитвы в своем доме на территории Перми загорелась. Женщина в свои 82 года успела вызвать скорую, которая оперативно прибыла на помощь.

 В Перми по улице Крупской, где располагался жилой дом пострадавшей произошло возгорание. Там 82-летняя пенсионерка получила ожоги тела от пламени свечи. Как было установлено сотрудниками экстренной службы, пострадавшая стала молиться, но не заметила, как коснулась краем одежды свечи. Огонь в течении пары секунд охватил участок одежды.

Пенсионерка самостоятельно потушила себя, но сообщила в скорую помощь об этом происшествии. Приехавшие медики забрали верующую в медицинский стационар. На ее теле были диагностированы ожоги. В данный момент женщина пребывает на лечении под наблюдением докторов.


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