В Перми женщина загорелась во время молитвы

Вчера, 22:48

Пенсионерка во время молитвы в своем доме на территории Перми загорелась. Женщина в свои 82 года успела вызвать скорую, которая оперативно прибыла на помощь.

В Перми по улице Крупской, где располагался жилой дом пострадавшей произошло возгорание. Там 82-летняя пенсионерка получила ожоги тела от пламени свечи. Как было установлено сотрудниками экстренной службы, пострадавшая стала молиться, но не заметила, как коснулась краем одежды свечи. Огонь в течении пары секунд охватил участок одежды.

Пенсионерка самостоятельно потушила себя, но сообщила в скорую помощь об этом происшествии. Приехавшие медики забрали верующую в медицинский стационар. На ее теле были диагностированы ожоги. В данный момент женщина пребывает на лечении под наблюдением докторов.