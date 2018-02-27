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В Перми внезапно умерла 36-летняя беременная многодетная мать

Сегодня, 00:05

Беременная вдова, мать троих детей, скоропостижно умерла в Перми. Женщине было 36 лет, на здоровье она не жаловалась при жизни.

 По оперативным данным СК Перми, 26 февраля произошла трагедия в одной семье. Там скоропостижно умерла 36-летняя женщина, на содержании которой находилось трое детей. Примечательным есть тот факт, что на момент смерти, молодая мать также ждала ребенка. Она находилась на девятом месяце беременности и вот-вот должна была рожать. По неопределенным причинам женщина упала и скончалась. Родственники вызвали скорую помощь, но приехавшие медики лишь констатировали факт наступления смерти.

В настоящий момент тело находится в морге, впереди – медэкспертиза, которая установит точную причину гибели. Муж покойной также умер еще год назад. Уход из жизни вдовы на сносях шокировал не только родственников, но и всех, кто ее знал. По словам родни, покойная не болела при жизни ничем опасным.


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