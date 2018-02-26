В Калининграде велосипедистка отсудила у водителя 120 тысяч рублей

Вчера, 22:29

Суд Калининграда принял решение о виновности автоводителя, который сбил на пешеходном переходе велосипедистку. Автомобилисту необходимо выплатить потерпевшей более 120 тысяч рублей.

Недавно девушка обратилась в суд с иском против водителя, который сбил ее на переходе. Пострадавшая говорит, что шла через дорогу по «зебре» и везла рядом с собой велосипед, когда иномарка «Рено» ее сбила. Девушке пришлось пройти длительный курс лечения, и после она решила обратиться в соответствующие органы для взыскания моральной компенсации.

Суд изучил все необходимые материалы дела и признал водителя виновным в наезде на пешехода и нарушении правил дорожного движения.

Горе-автомобилиста обязали выплатить пострадавшей денежное возмещение в размере 120 тысяч рублей. Также, ему необходимо оплатить юридические расходы и государственную пошлину.

На данный момент решение в силу не вступило, поэтому у обвиняемого есть шанс на апелляцию.