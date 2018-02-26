VistaNews.ru


В Калининграде велосипедистка отсудила у водителя 120 тысяч рублей

Вчера, 22:29

Суд Калининграда принял решение о виновности автоводителя, который сбил на пешеходном переходе велосипедистку. Автомобилисту необходимо выплатить потерпевшей более 120 тысяч рублей.

 Недавно девушка обратилась в суд с иском против водителя, который сбил ее на переходе. Пострадавшая говорит, что шла через дорогу по «зебре» и везла рядом с собой велосипед, когда иномарка «Рено» ее сбила. Девушке пришлось пройти длительный курс лечения, и после она решила обратиться в соответствующие органы для взыскания моральной компенсации.

Суд изучил все необходимые материалы дела и признал водителя виновным в наезде на пешехода и нарушении правил дорожного движения.

Горе-автомобилиста обязали выплатить пострадавшей денежное возмещение в размере 120 тысяч рублей. Также, ему необходимо оплатить юридические расходы и государственную пошлину.

На данный момент решение в силу не вступило, поэтому у обвиняемого есть шанс на апелляцию.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.