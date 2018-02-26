Джигарханян снова живёт вместе с Цымбалюк-Романовской

Вчера, 21:27

Армен Джигарханян вновь проживает со своей молодой женой Виталиной под одной крышей. Строение, действительно, одно, но этажи – разные.

Цымбалюк-Романовская огласила, что не может встречаться со своим бывшим престарелым мужем. Оказалось, что это не полная правда. Бывшие супруги продолжают жить под одной крышей, но на разных этажах.

Джигаханян давно хотел приобрести жильё в этой высотке на улице Молодогвардейская. Она расположен вблизи с метро «Кунцевская». Рядом с домом находится популярный столичный парк, где много зелени.

Виталина оформляла недвижимость на себя. Это произошло за несколько дней до их свадьбы с Джигарханяном. Соответственно, данная собственность не расценивается в качестве их совместно нажитого имущества.

В то же время известно, что именно эта женщина оплатила сделанный там ремонт. Он обошёлся ей на 134 квадратных метрах квартиры весьма недёшево. При отделке и поставке мебели было использовано натуральное дерево.

Источники, близко общающиеся с Виталиной, сообщают, данные работы встали ей в 34 млн рублей.

Квартира до сих пор остаётся под судебным разбирательством.

Друзья Джигарханяна сняли ему квартиру в том же самом подъезде аналогичного метража. Аренда данного помещения обходится в месяц в сумму, равную ста тысячам рублей.

Прописка известного артиста всё ещё по адресу его жены. Та не хочет его выписывать и сообщает, что до сих пор ждёт возвращения мужа.