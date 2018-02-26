В Брянске двух водителей осудят по фото и видео, размещённым в сети

Вчера, 20:36

Двух водителей из Брянска привлекли к административной ответственности на основании материалов, опубликованных в социальных сетях. Припаркованный на тротуаре Chevrolet и выезжающий на полосу встречного движения в нарушение ПДД Ford запечатлили на камеры очевидцы.

В отношении обоих водителей составлены протоколы об административном правонарушении. 51-летнего мужчину, припарковавшего иномарку в неположенном месте, уже оштрафовали на тысячу рублей. 24-летний владелец Ford всё ещё не получил свой вердикт. Ему грозит либо штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управлять транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Ранее мы писали, что в Туле водители устроили «лютый махач» на дороге. Очевидцы сняли драку на видео и выложили в сеть. Инцидент произошёл 24 февраля.