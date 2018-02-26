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В Волгограде на пожаре кот ожил на руках спасателя МЧС

Вчера, 20:05

На месте пожара в Волгограде погибший кот резко ожил прямо на руках у сотрудника МЧС. Питомцу провели реанимацию с использованием непрямого массажа сердца и баллона с кислородом.

В Волгограде 26 февраля произошел пожар в квартире на четвертом этаже. Хозяйки жилплощади не было дома в этот момент, она отводила ребенка в детский сад. О возгорании женщине сообщили по телефону родственники. Она очень переживала за домашних питомцев, которые остались внутри помещения. Там был кот и беременная кошка. После того, как пожарный вынес на руках кота из подъезда, животное практически не имело признаков жизни. Но неравнодушные спасатели принялись его реанимировать.

Кот был все время на руках одного из спасателей, второй его напарник делал непрямой массаж сердца и поднес к мордочке баллон с кислородом. Именно этот фактор вернул из лап смерти домашнего любимца. Беременная кошка до сих пор не найдена. Хозяйка кота очень обрадовалась возврату к жизни своего любимца.


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