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Во Владимире врачи достали из мужчины стул

Вчера, 21:30

Во Владимире врачи в БСП провели уникальную и необычную операцию. Они достали из мужчины стул.

 Как оказалось позже, пострадавший употребил большое количество алкоголя, потерял равновесие и упал на обычный перевёрнутый металлический стул. Одна из его ножек в результате пронзила тело мужчины. Она вошла в тело через поясницу и упёрлась изнутри в живот. Примечательно, что в результате данного происшествия жизненно важные органы вообще не пострадали. Пострадавшего доставили больницу, где хирурги вытащили из тела мужчины стул и зашили рану.


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