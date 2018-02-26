Во Владимире врачи достали из мужчины стул

Вчера, 21:30

Во Владимире врачи в БСП провели уникальную и необычную операцию. Они достали из мужчины стул.

Как оказалось позже, пострадавший употребил большое количество алкоголя, потерял равновесие и упал на обычный перевёрнутый металлический стул. Одна из его ножек в результате пронзила тело мужчины. Она вошла в тело через поясницу и упёрлась изнутри в живот. Примечательно, что в результате данного происшествия жизненно важные органы вообще не пострадали. Пострадавшего доставили больницу, где хирурги вытащили из тела мужчины стул и зашили рану.