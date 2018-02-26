"Сдобное кощунство": В Нижнем Новгороде обнаружен полный мусорный бак хлеба

Вчера, 19:51

По неизвестным причинам в Новгороде обнаружили полный мусорный бак хлеба. Местные СМИ назвали это «Сдобным кощунством», ведь при проверке изделий оказалось, что срок годности хлеба еще не прошел.

Очевидцы произошедшего опубликовали видеозапись, где видно, что сотрудник местного магазина кладет огромную корзину с хлебом прямо в мусорный бак. Администрация супермаркета и мужчина, совершивший непонятное действие, отказались комментировать ситуацию.

Пока что местные жители не понимают, почему сотрудник супермаркета выбросил столько хлеба на свалку.

Покупатели сразу же прокомментировали происходящее. «Можно было продать хлеб дешевле, но не выбрасывать же», говорит жительница соседнего дома. «Он ведь еще не пропал, могли бы раздать нуждающимся или хотя бы животным и птицам», согласились с ней покупатели.

Некоторые люди назвали сложившуюся ситуацию «ужасным грехом». Другие рассказали, что могли бы организовать стенд с уцененной продукцией, ведь в городе так много пенсионеров, которые не могут себе позволить даже хлебобулочные изделия. Пока что причины, почему один из главных продуктов России был беспощадно отправлен в мусорное ведро, выясняются. По словам администратора этого супермаркета, она тоже не в курсе происходящего и собирается выяснить, как свежий продукт очутился на свалке.