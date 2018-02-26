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На севере Москвы в школе произошло короткое замыкание

Вчера, 21:17

В северной части Москвы на территории школы произошло ЧП. В системе электропроводки случилось короткое замыкание, пострадавших нет.

 По данным достоверного источника, короткое замыкание в электропроводке школы по адресу Астрадамскимй проезд, 5 было ликвидировано собственными силами. Руководство учебного заведения все же поставило в известность сотрудников МЧС столицы об этом случае. На место была выслана специальная бригада спасателей, но выяснилось, что их помощь не нужна, так как неполадки в электрической системе были устранены полностью рабочими электриками.

Пострадавших лиц из рабочего коллектива школы Москвы, а также среди детей, которые в момент замыкания находились на занятиях не зафиксировано. Спасатели поблагодарили дирекцию школы за своевременное устранение и сигнал о ЧП.


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