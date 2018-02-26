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Пьяный пассажир был снят с рейса в Шереметьево

Вчера, 20:25

В аэропорту Шереметьево полиция высадила с рейса нетрезвого пассажира. Наряд правоохранительных органов вызвал главный пилот самолета Москва-Симферополь.

 Путешественника 48-ми лет арестовали и привезли в участок полиции.

Против него составили акт об административном преступлении и открыли дело по статье «Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах».

Напомним, что недавно уже был случай задержания пассажиров в нетрезвом состоянии на борту авиалайнера Женева-Москва. Мужчина сначала приставал к другим пассажирам, а затем набросился на сотрудника правоохранительных органов.


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