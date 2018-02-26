Андрей Мартынов попал в клинику с переломами

Вчера, 20:55

Актер Андрей Мартынов попал в клинику Москвы с серией сложных переломов предплечья.

Знамениты по своей главной роли в сериале «А зори здесь тихие» актер Андрей Мартынов поскользнулся, и неудачно упал около подъезда своего дома.

С тяжелыми переломами костей предплечья, 72-летний актер попал в 15-ю городскую клиническую больницу, в которой он, по настоянию медиков, проведет следующие несколько дней, чтобы врачи смогли убедиться в правильном срастании костей.

Андрей Мартынов проживает один, так как его сын со своей семьей переехали за границу на постоянное место жительства, а с супругой он в ссоре, поэтому никто не сможет обеспечить пострадавшему артисту должный уход дома.

Актер винит в случившемся коммунальные службы, которые не убрали снег своевременно, и подумывает о необходимости подать иск в суд.