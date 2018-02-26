В Омске малышка получила травмы после взрыва отопления в доме

Вчера, 19:42

Малышка пострадала в Омске после того, как в доме лопнул бачок для отопления. Ребенок получил травмы, так как при взрыве кусок угодил в голову.

Двухлетняя девочка в момент взрыва расширительного бачка была в доме, недалеко от очага детонации. Причины разрыва элемента системы отопления пока не выяснены. Это предстоит узнать сотрудникам полиции Омска. На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшую в детское отделение городской больницы.

В настоящее время ребенку оказана необходимая помощь. По словам докторов, девочка имеет травмы головы, ушибы мягких тканей, ссадины и порезы. В доме, где произошла авария, живут родители малышки. Кроме нее больше не пострадал никто.