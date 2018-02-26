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Во Владимирской области псих смертельно ранил ножом своего соседа

Вчера, 19:04

В населенном пункте Радужное Владимирской области хронический душевнобольной ударил своего соседа по общежитию ножом, после чего тот скончался в реанимации. Причиной такой агрессии стал отказ погибшего записать музыкальный диск.

 По оперативным данным СУ СК региона, 21 февраля 53-летний житель поселка Радужное обратился к своему соотечественнику и соседу по малосемейке с столь нормальной просьбой. Он попросил его записать музыкальный диск. На это 33-летний парень ответил отказом. Это очень обидело мужчину, который недавно выписался домой из специализированной психиатрической больницы, где регулярно проходил курс реабилитации и лечения.

После резкого неудовлетворения его столь незначительной просьбы, обиженный мужчины схватил нож и ударил несколько раз своего оппонента. В момент совершения данного противоправного поступка мужчина не был трезвым. Пострадавшему была вызвана скорая, которая увезла его в реанимацию. Спустя несколько часов пострадавший умер. 53-летнего подозреваемого злоумышленника задержали, расследование продолжается.


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