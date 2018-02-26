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Пьяный нижегородец расстрелял незнакомца в очереди за пивом

Вчера, 19:09

Пьяный нижегородец расстрелял незнакомца из карабина после конфликта, возникшего в очереди за пивом, причину которого он не помнит из-за сильного алкогольного опьянения.

В Нижнем Новгороде, ранее судимого за имущественные кражи мужчину, проживающего в Автозаводском районе, обвиняют в совершении убийства незнакомого ему человека на прошедших выходных.

Инцидент произошел 24 февраля в кафе на улице 13-я линия деревни Новое Доскино. Между двумя мужчинами в очереди за пивом возник конфликт. После этого, обидевшийся 36-летний задержанный отправился домой, взял там охотничий карабин «Сайга-410» с патронами, вернулся к зданию кафе, и выстрелил в своего обидчика не менее трех раз, после чего скрылся с места происшествия. Посетители кафе вызвали скорую медицинскую помощь, бригада которой доставила 27-летнего пострадавшего в больницу, где тот умер в те же сутки. Убийцу вскоре задержали.

При допросе, он признал свою вину, однако причину совершения такого поступка не смог назвать следователям, утверждая, что не помнит ничего, так как накануне выпил большое количество спиртных напитков. Следователи продолжают расследование данного уголовного дела по статье 105 части 1 УК РФ.


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