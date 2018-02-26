В Петербурге участник «забастовки избирателей» арестован за резиновую утку

Вчера, 18:40

В Петербурге участника «забастовки избирателей» арестовали за резиновую утку. Эта надувная игрушка была выставлена в окне его квартиры.

Срок ареста на настоящее время составляет 25 суток. Как сообщается, местный житель решил подобным действом вспомнить Бориса Немцова, памяти которого был посвящён прошедший митинг.

Во время его проведения Артём Гончаренко выставил в окне принадлежащей ему квартиры жёлтую надувную утку. Рядом с нею он разместил плакат протестного содержания.

Особенностью явилось то, что подобная игрушка уже появлялась при демонстрации Навальным своего «антикоррупционного» фильма. Данный символ был использован «главным оппозиционером» для обвинений Дмитрия Медведева.

Митинги, организованные сторонниками Навального, прошли в память о Немцове во многих городах РФ.

Количество их участников, по разным оценкам, весьма различается. Сообщается, что в таких городах, как Петербург, Новосибирск и Казань, на них пришли до тысячи человек.

В Перми и Уфе количество активистов составило, соответственно, 60 и 40 участников. В Челябинске и Ижевске их было ещё меньше.

Самым скандальным из баннеров, развёрнутых «активистами», был тот, который содержал надпись «Путин – это война».