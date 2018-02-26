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В Краснодарском крае овчарка серьёзно покусала 9-летнюю девочку

Вчера, 18:11

В Краснодарском крае овчарка серьёзно покусала 9-летнюю девочку. Мужчину обязали выплатить семье ребёнка 24 тысячи рубелей в качестве компенсации.

В сообщении уточняется, что данное происшествие случилось ещё в октябре 2017 года. Тогда 9-летняя девочка прогуливалась неподалёку от своего дома. Однако соседская овчарка сорвалась с цепи и по причине, которая не уточняется, набросилась на ребёнка и начала его кусать. Школьница стала звать на помощь и громко кричать, но собака успела повредить ей голову, предплечье и бедро.

В пресс-службе краевой ГУ МВД РФ уточнили, что в итоге ребёнка положили на лечение в медицинское учреждение. Что касается владельца овчарки, его решили привлечь к административной ответственности.

Во время принятия решения суд учёл, что девочка живёт только с матерью, без отца, поэтому в семье не хватает денег. Было решено обязать мужчину выплатить пострадавшей стороне 24 тысячи рублей в качестве возмещения причинённого его собакой морального вреда и материального ущерба. Кроме этого, хозяин животного должен принять меры, чтобы подобная ситуация больше не повторялась.


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