В Череповце сгорела иномарка BMW за 500 тысяч рублей

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В Череповце неизвестные подожгли иномарку ночью. Автомобиль BMW принадлежал 30-летней девушке сумма ущерба 500 тысяч рублей.

В предрассветный час 25 февраля на пульт оперативного дежурного МЧС РФ в Череповце поступил сигнал от жителя улицы Ленина. Мужчина сообщил о том, что возле его дома горит иномарка. На место происшествия по указанному адресу была немедленно отправлена команда спасателей, а немного позже вслед за первой выслали и вторую бригаду.

Пожарники действительно зафиксировали возгорание иномарки BMW возле многоэтажки. автовладельцем оказалась 30-летняя девушка. сотрудники МЧС ликвидировали огонь за 13 минут. После этого в работу включились эксперты. Через какое-то время стало понятно, что причиной возникновения пожара стал банальный поджог, который организовали неизвестные лица. Сумма ущерба составляет 500 тысяч рублей. Информация о произошедшем направлена в полицию города Череповец. Поиском виновных займутся оперативники.