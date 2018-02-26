В Ульяновске в детской инфекционной больнице найдены насекомые и плесень

Сегодня, 10:19

В Ульяновске в помещениях детской инфекционной больницы работниками прокуратуры найдены насекомые и установлено наличие плесени. Это произошло при проверке после поступления соответствующего сигнала от родителей.

Работники прокуратуры установили факт заплесневения стен и потолка в пищеблоке больницы. Краска и штукатурка там заметно облупились, а кафельная плитка отошла.

На стенах также имеются многочисленные следы протёков. В помещении овощного цеха было множество насекомых. Дополнило картину то, что еда для пациентов готовилась на противнях, которые были существенно деформированы.

Помимо того, хранение круп и киселей осуществлялось в грязных емкостях из пластика, которые покрывали многочисленные трещины.

Согласно выводов прокуратуры, это свидетельствует, что в больнице грубо нарушались права несовершеннолетних пациентов.

Главврач получил предписание о незамедлительном устранении недостатков и наказании виновных в их появлении.