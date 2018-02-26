Брянский блогер Чесалин рассказал о причинах своего избиения

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Житель Брянской области, блогер Владимир Чесалин рассказал, за что на него было совершено нападение с жестоким избиением.

По словам Чесалина, днем 22 февраля на рынке на него напали трое неизвестных и начали избивать. Его повалили на землю, сломали нос, пальцы. При этом, вооруженная охрана, которая стояла у входа, никак не отреагировала. Кто-то из очевидцев вызвал полицию, к приезду которой двое уже скрылись с места, а третьего нападавшего прибывший патруль почему-то задерживать не стал, несмотря на то, что даже при них он бил Чесалина и угрожал ему смертью.

Пострадавший утверждает, что его избиение было заказным, а все из-за того, что он пытался в своем блоге выявить "теневую экономику, которая заполонила Брянщину". Имеется ввиду перепродажа конфискованного контрафакта, а также функционировании нескольких сотен шаурм, в которых работают нелегалы, а все вырученные средства якобы поступают в карман полиции.

Также Чесалин рассказал, что на его попытки с помощью полиции пресечь данную проблему, ему стали приходить повестки в армию, несмотря на его возраст в 46 лет, а затем случилось данное избиение.